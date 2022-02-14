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Beşiktaş'ta park halindeki araçların üzerine devrilen vinç kaldırıldı - Son Dakika

Beşiktaş'ta park halindeki araçların üzerine devrilen vinç kaldırıldı

14.02.2022 03:22

Beşiktaş'ta park halindeki araçların üzerine devrilen vinç kaldırıldı Beşiktaş'ta 3 aracın üzerine devrilen tırın taşıdığı vinç, olay yerine gelen 2 vinç yardımıyla 3 saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı.

Beşiktaş'ta park halindeki araçların üzerine devrilen vinç kaldırıldı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta 3 aracın üzerine devrilen tırın taşıdığı vinç, olay yerine gelen 2 vinç yardımıyla 3 saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı.

Beşiktaş'ta saat 22.45'te Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 EP 635 plaklı tırın taşıdığı vinç, park halinde olan 34 ZU 0353, 34 BGG 607 ve 34 YS 127 plaklı 3 aracın üzerine devrilmişti.

Vincin üzerine düştüğü araçlarda maddi hasar oluşurken yaşanan olayda otomobillerde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak, caddeyi trafiğe kapattı. Uzun süren çalışmalarda tır, kontrollü bir şekilde olay yerinden kaldırılırken otomobillerin üzerine düşen iş makinası ise 2 vinç yardımıyla araçların üzerinden kaldırıldı.

3 aracın üzerine düşen vinç, olay yerine gelen 2 vinç yardımıyla yaklaşık üç saatlik çalışmanın ardından araçların üzerinden kaldırıldı. Vincin kaldırılmasından sonra araçlardaki maddi hasar ortaya çıktı. Araçların tavanının tamamen çöktüğü görülürken, kullanılamaz hale gelen 3 araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Beşiktaş'ta park halindeki araçların üzerine devrilen vinç kaldırıldı
Beşiktaş'ta park halindeki araçların üzerine devrilen vinç kaldırıldı
Beşiktaş'ta park halindeki araçların üzerine devrilen vinç kaldırıldı
Beşiktaş'ta park halindeki araçların üzerine devrilen vinç kaldırıldı

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Beşiktaş, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta park halindeki araçların üzerine devrilen vinç kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta park halindeki araçların üzerine devrilen vinç kaldırıldı - Son Dakika
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