BEŞİKTAŞ'TA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE İŞ MAKİNASININ KEPÇESİ DÜŞTÜ - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'ta iki kardeşe ait park halindeki otomobilin üzerine iş makinasının kepçesinin düştü. Olay sonrası otomobilin üzerine kepçenin düştüğünü gören kardeşler şok yaşadı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Etiler Mahallesi İncesu Sokak'ta yaşandı. İpek ve Simge Gökgöz kardeşler, 26 DT 185 plakalı otomobili sokağa park ederek arkadaşlarıyla eve çıktı. Bir süre sonra sokakta park halinde bulunan iş makinasının kepçesi Gökgöz kardeşlerin otomobilinin üzerine düştü. Evden ayrılan arkadaşlarının haber vermesi üzerine dışarı çıkan iki kardeş, gördükleri manzara karşısında adeta şok oldu.

İŞ MAKİNASININ SAHİPLERİ ZARARI ÜSTLENDİ

İş makinasının kepçe kısmının teknik bir arıza nedeniyle otomobilin üzerine düştüğü öğrenilirken, otomobilde hasar meydana geldi. İş makinası sahipleri otomobile ait tüm zararı karşılayacaklarını belirtirken, polis olayla ilgili tutanak tuttu.

YAŞADIKLARI ŞOKU ANLATTILAR

Gökgöz kardeşler olayla ilgili, "Açıkçası biz farkında değildik. Evimizde oturuyorduk. Aracımız burada park halinde duruyordu. Arkadaşımız dışarı çıktığında olayı fark etti. Arkada gördüğünüz iş makinası sanırım kayarak bizim aracımızın üzerine çıkmış. Daha çok hidrolik sistem arızası nedeniyle iş makinasının kolu bizim aracımızın üzerine düşüp aracımızı presliyor. Yaşadığım şoku asla karşılamıyor. Gecenin saat ikisinde bunu asla beklemiyordum. En fazla araba kaymıştır, arkadaki arabaya çarpmıştır diye düşünüyorduk. Kepçenin üzerimize kaymış olabileceği gerçekten hiç aklımıza gelmemişti" şeklinde konuştular.