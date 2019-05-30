Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta patrondan çalışanlara dayak
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Beşiktaş'ta patrondan çalışanlara dayak

1 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta bulunan eğlence mekanının sahibi personele şiddet uyguladığına dair görüntüler ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta patrondan çalışanlara dayak, System.String[]
BEŞİKTAŞ'ta bulunan eğlence mekanının sahibi personele şiddet uyguladığına dair görüntüler ortaya çıktı. 
Mekanda çalışan Gaye Akıl, şiddet görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Akıl, patronun kendisine ve yanındaki arkadaşına ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle vurduğunu öne sürdü. Aynı kişinin mekandaki bir çok çalışana tokat atarken görüntüleri de paylaşıldı.
Kısa bir süre önce güvenlik görevlilerinin müşteriler uyguladığı şiddetle gündeme gelen mekan kapanmıştı. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:42 Kaynak: DHA
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