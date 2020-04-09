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Beşiktaş'ta Pedro Rebocho ile yolları ayırdı!
6 saat önce
Beşiktaş'ın sezon başında Fransa Lig 2 takımı Guingamp'tan kiraladığı Pedro Rebocho, beklenen performansı sergileyememişti.
Beşiktaş'ın sezon başında Fransa Lig 2 takımı Guingamp'tan kiraladığı Pedro Rebocho, beklenen performansı sergileyememişti.
Corona virüs sebebiyle liglere ara verilmesi sonrasında Portekizli sol bekle erken ayrılık gerçekleşti.
Yönetim, 25 yaşındaki futbolcuya menaceri aracılığıyla teşekkür edip kariyerinde başarılar diledi. (Fanatik)
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:31
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