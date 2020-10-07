Beşiktaş'ta plastik kapaklar 'iyiliğe kapak at' sloganıyla toplanacak - Son Dakika

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, dezavantajlı bireylerin hayatını kolaylaştırmak için Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile Beşiktaş Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda bir protokol imzaladı. Protokol kapsamında ilçe genelinde pet şişe kapakları toplanarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için akülü tekerlekli sandalye ve manuel tekerlekli sandalye alımına katkı sağlanacak.

Beşiktaş Belediyesi, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği(TOFD) ile anlamlı bir projeye imza attı. Proje ile Beşiktaş ilçe sınırları dahilinde kaynağında ayrı biriktirilen pet şişe kapakları toplanarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere akülü tekerlekli sandalye, manuel tekerlekli sandalye (çocuk ve yetişkin), klozetli tekerlekli sandalye ve ama bastonu temin edilecek. "Engelleri geride bırak, Beşiktaş'ta iyiliğe kapak at" mottosu ile hayata geçirilen kampanya ile dezavantajlı vatandaşların yaşamının kolaylaştırılması planlanıyor.

Protokol Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve TOFD Genel Başkanı Ramazan Baş'ın imzalarıyla belediye binasında imzalanan törenle hayata geçti. Törene Beşiktaş Belediyesi'nin yürüttüğü farkındalık çalışmalarına destek veren Başkan Rıza Akpolat'ın eşi Derya Akpolat da katılım gösterdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, anlamlı projeyi sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamayla duyurdu.

Akpolat; "Eşim Derya ile birlikte bireysel destekçisi olmaktan mutluluk duyduğumuz Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile bugün Beşiktaş Belediyesi olarak iş birliği protokolümüzü imzaladık ve desteğimizi kurumsal düzeye taşıdık. TOFD Genel Başkanı Sayın Ramazan Baş'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Beşiktaş Belediyesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Proje'nin içeriği "Mavi Kapak Toplama Kampanyası" olarak bilinse de, biriktirilen kapakların renginin mutlaka mavi olması gerekmiyor. Tüm renklerden plastik kapaklar biriktirilerek kampanyaya dahil olunuyor. Protokole istinaden, engelli ekipmanlarının temini için; sağlık raporu, kimlik fotokopisi, ikametgah, fakirlik belgesi ve iletişim bilgileri gerekiyor. Omurilik felçlilerine destek olmak için plastik kapaklarını biriktiren vatandaşlar, kapaklarını en geç 24 saat içerisinde ev ve ofislerden teslim alınması için 444 44 55 no'lu Beşiktaş Çözüm Merkezi'yle iletişime geçebilir." bilgisini paylaştı.