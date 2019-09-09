Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta polis ekiplerinden okul önlerinde denetim
Son Dakika Güncel Haber

Beşiktaş'ta polis ekiplerinden okul önlerinde denetim

39 dakika önce

2019-2020 Eğitim ve Öğretim dönemi bugün itibariyle başladı.

Beşiktaş'ta polis ekiplerinden okul önlerinde denetim, System.String[]

2019-2020 Eğitim ve Öğretim dönemi bugün itibariyle başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okul önlerinde denetim yaptı.
2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminin başlamasıyla milyonlarca öğrenci bugün ders başı yaptı. Bu kapsamda polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü,Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Mobil Okul Timleri ve toplum destekli polisler katıldı. Beşiktaş Birgül Erdem Anadolu Lisesi önünde şüpheli görülen araçları durduran ekipler araç sürücülerinin evraklarını kontrol etti. Araçları da tek tek inceledi.  Toplum destekli polisler ise okul bahçesinde bekleyen öğrenci velilerine,  'çocuklarda kötü alışkanlıkların önlenmesi' konulu broşür dağıttı.

Görüntü Dökümü
--------------------
-Toplum destekli polisin okul bahçesinde velilere broşür dağıtılması
-Top. Des. Polisin velilere uyarılarda bulunması
-Polisin okul bahçesinde dolaşması
-Okul önünde polisin beklemesi
-Okul önünden geçen şüpheli araçların durdurulması
-Araçların aranması
-Okul önünde polis ekipelrinin güvenlik önlemi alması
-Okul önünden genel ve yakın detaylar


- İstanbul
İstanbul, Beşiktaş, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonlarca öğrenci için yeni eğitim öğretim yılı başladı! İşte trafikte son durum
Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum yorumu: Cumhurbaşkanı Erdoğan müsaade etmez Türkiye'de eğitim masrafları geçen yıla göre en az yüzde 17 yükseldi AK Parti'de kabine değişikliğinin 2-3 ay sonra yapılacağı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 11:02:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta polis ekiplerinden okul önlerinde denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]