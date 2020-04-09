BEŞİKTAŞ'TA POLİS YASAĞA RAĞMEN SAHİLDE YÜRÜYENLERE İŞLEM YAPTI - Son Dakika

KORONAVİRÜS KORKUSUYLA KALEMİ ÇIPLAK ELLE TUTMAK İSTEMEDİLERUyarılara rağmen evinde kalmayarak Arnavutköy Sahili'nde 3 kişiyi fark eden polis ekipleri, yasağa rağmen sahilde yürüyüş yaptıkları için işlem yaptı. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca işlemleri yapılan 2 kadın, imza atmaları için uzatılan kalemi tutmak istememeleri dikkat çekti. Koronavirüs korkusuyla, kalemi çıplak elle tutmak istemeyen bir kadın, cebinden çıkardığı poşetle tutarak imza attı.
Maske dahi takmadan sahilde yürüyüşe çıkan bir kadın ise, polisin kendisine uzattığı plastik eldiveni kabul etmeyerek, kalemi tişörtü ve bir peçete yardımıyla tutarak imza attı.- İstanbul