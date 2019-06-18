Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Quaresma'dan yönetime mesaj
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Beşiktaş'ta Quaresma'dan yönetime mesaj

49 dakika önce

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı kulübün yönetimine ithafen "Benimle mutlu değillerse, benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir.

Beşiktaş'ta Quaresma'dan yönetime mesaj, System.String[]
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı kulübün yönetimine ithafen "Benimle mutlu değillerse, benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir." ifadesini kullandı.
Ricardo Quaresma, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın basında yer alan kendisine yönelik ifadeleri üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Siyah-beyazlı kulüple bir yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu, şu anda tatilde olduğunu belirterek, "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse, benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür." değerlendirmesini yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:36 Kaynak: AA
Fikret Orman, Beşiktaş, Ricardo Quaresma, Spor
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