Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta quaresma kadro dışı kaldı
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Beşiktaş'ta quaresma kadro dışı kaldı

14 dakika önce

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın yeni sezonda takım kadrosunda olmayacağını belirterek, "Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta quaresma kadro dışı kaldı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın yeni sezonda takım kadrosunda olmayacağını belirterek, "Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir" ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle;
"Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir.
Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir."


Beşiktaş Spor Kulübü, Ricardo Quaresma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:33 Kaynak: DHA
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