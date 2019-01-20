Beşiktaş'ta Quaresma Yol Ayrımında
34 dakika önce
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, kulüple yol ayrımına geldi.
Beşiktaş
'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma
, kulüple yol ayrımına geldi.
Quaresma'nın ayrılmak için yönetime başvurduğu ve kendisine kolaylık sağlanmasını istediği öğrenildi. Henüz resmi bir teklifin olmadığı Quaresma'yı bırakmak istemeyen yönetim de en azından sezon sonuna kadar kalmasını istediği yıldız futbolcuyu, uygun şartların oluşması durumunda bırakmayı düşüneceğini oyuncunun kendisine bildirdi. Teknik direktör Şenol Güneş
ise Babel
'in ayrılmasından sonra Quaresma'nın da gitmesini istemiyor. Portekizli yıldız oyuncu ile ilgili ayrılık gelişmesinin bu hafta yapılacak görüşmelerden sonra netliğe kavuşturulacağı yönetim kanadından gelen bilgiler arasında. Ricardo Quaresma'nın adı başta Porto
olmak üzere Çin
ve Arap kulüpleri ile anılıyor.
Uzun bir süredir ayrılmak istediği konuşulan Quaresma, ilk olarak Antalya
kampının kadrosuna dahil edilmemiş ancak teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda yeniden kamp kadrosuna alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:37 Kaynak: DHA
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