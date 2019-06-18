Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Quresma gemileri yaktı
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Beşiktaş'ta Quresma gemileri yaktı

43 dakika önce

Beşiktaş'ta alacakları ödenmediğinden kulübe tekrar ihtar çeken ve bu hareketi tepki ile karşılanan Ricardo Quaresma, bu kez de başkan Fikret Orman'ın kendisi hakkında söylediği sözlere cevap verdi.

Beşiktaş'ta Quresma gemileri yaktı, System.String[]
Beşiktaş'ta alacakları ödenmediğinden kulübe tekrar ihtar çeken ve bu hareketi tepki ile karşılanan Ricardo Quaresma, bu kez de başkan Fikret Orman'ın kendisi hakkında söylediği sözlere cevap verdi.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Portekizli yıldız, "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse, benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim. İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen, istediğini düşünmekte özgürdür" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş yönetimi geçtiğimiz sezonun devre arasından beri Quaresma'yı göndermek istiyor ancak Portekizli oyuncu kendisine uygun şartlarda bir takım bulamadığı için kalmaya devam ediyor. Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:42 Kaynak: DHA
Fikret Orman, Ricardo Quaresma, Beşiktaş, Spor
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