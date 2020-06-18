Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı

Beşiktaş Kulübü, sezon başında bir yıllık anlaşma sağladıkları Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2019-20 sezonu başında kiralık olarak 1 yıllık anlaşma sağlanan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşıldığı ve yol ayrımına gidildiği ifade edildi.