Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Rebocho ve Diaby transferlerinin perde arkası
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Beşiktaş'ta Rebocho ve Diaby transferlerinin perde arkası

1 saat önce

Transfer sezonunu hareketli geçiren ve Başkan Fikret Orman'ın istifasıyla sarsılan Beşiktaş'ta Rebocho ve Diaby transferlerinin perde arkası ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Rebocho ve Diaby transferlerinin perde arkası, System.String[]

Transfer sezonunu hareketli geçiren ve Başkan Fikret Orman'ın istifasıyla sarsılan Beşiktaş'ta Rebocho ve Diaby transferlerinin perde arkası ortaya çıktı.


REBOCHO AVCI'NIN ÖZEL İSTEĞİYLE GELDİ


Asist Analiz'in haberine göre transfer sezonunda Guingamp'tan transfer edilen sol bek Pedro Rebocho transferine Beşiktaş scoutlarının olumsuz rapor verdiği ancak ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın da özel olarak oyuncuyu istediği kaydedildi.


DIABY'E OLUMSUZ RAPOR GELMİŞTİ


Öte yandan transferin son gününde Sporting Lizbon'dan Beşiktaş'a kiralanan Abdoulay Diaby transferinde de aynı sürecin yaşandığı ve scout ekibinin olumsuz raporuna rağmen, Avcı'nın özel isteğiyle takıma transfer edildiği öğrenildi.


Rebocho, bu sezon Beşiktaş formasıyla çok az süre alıp beklentileri karşılayamazken, Diaby ise bulduğu şansları değerlendiremedi ve siyah beyazlı taraftarlar tarafından eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.


Abdullah Avcı, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:25 
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