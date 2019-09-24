Transfer sezonunu hareketli geçiren ve Başkan Fikret Orman'ın istifasıyla sarsılan Beşiktaş'ta Rebocho ve Diaby transferlerinin perde arkası ortaya çıktı.



REBOCHO AVCI'NIN ÖZEL İSTEĞİYLE GELDİ



Asist Analiz'in haberine göre transfer sezonunda Guingamp'tan transfer edilen sol bek Pedro Rebocho transferine Beşiktaş scoutlarının olumsuz rapor verdiği ancak ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın da özel olarak oyuncuyu istediği kaydedildi.



DIABY'E OLUMSUZ RAPOR GELMİŞTİ



Öte yandan transferin son gününde Sporting Lizbon'dan Beşiktaş'a kiralanan Abdoulay Diaby transferinde de aynı sürecin yaşandığı ve scout ekibinin olumsuz raporuna rağmen, Avcı'nın özel isteğiyle takıma transfer edildiği öğrenildi.



Rebocho, bu sezon Beşiktaş formasıyla çok az süre alıp beklentileri karşılayamazken, Diaby ise bulduğu şansları değerlendiremedi ve siyah beyazlı taraftarlar tarafından eleştiri oklarının hedefinde yer aldı.



