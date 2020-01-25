Beşiktaş'ta Rebocho yine kadroda yok! - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Rebocho yine kadroda yok!

6 saat önce

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak göreve gelen Şenol Fidan, Göztepe maçının kadrosunu belirledi.

Beşiktaş'ta Rebocho yine kadroda yok!, System.String[]

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak göreve gelen Şenol Fidan, Göztepe maçının kadrosunu belirledi.


Siyah-beyazlılarda sözleşmesi gereği 20 maçı tamamlaması halinde 2.8 milyon avro zorunlu satın alma bedeli devreye girecek olan 25 yaşındaki Portekizli sol bek Pedro Rebocho, yönetimin isteği doğrultusunda kadroya alınmadı.


Demir Grup Sivasspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Muhammed Elneny ile sakatlığı Adem Ljajic de 20 kişilik kadroda yer almadı.


Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosunda şu oyuncular yer aldı:


Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.


Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:08 
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