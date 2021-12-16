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Beşiktaş'ta refüje çıkan otomobil yan yattı: 1' ağır 2 yaralı - Son Dakika

Beşiktaş'ta refüje çıkan otomobil yan yattı: 1' ağır 2 yaralı

16.12.2021 03:16

Beşiktaş'ta refüje çıkan otomobil yan yattı: 1' ağır 2 yaralı Beşiktaş'ta yağmur nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje çıktı ardından yan yattı.

Beşiktaş'ta refüje çıkan otomobil yan yattı: 1' ağır 2 yaralı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta yağmur nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje çıktı ardından yan yattı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Yeşilçimen Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde Özge Yavuz kontrolündeki 34 CUG 768 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedince önce refüje ardından beton mantarlara çarparak yan yattı. Yan yatan otomobilde Özge Yavuz araçta sıkışırken Burak Zeki Kara ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri araçta sıkışan Özge Yavuz'u kısa bir çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaparken araçta sıkışan Özge Yavuz ağır yaralanırken, Burak Zeki Kara'nın ise hafif yaralı olduğu belirtildi. İki yaralı daha sonra ambulansla Okmeydanı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası araç kullanılmaz hale geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Beşiktaş'ta refüje çıkan otomobil yan yattı: 1' ağır 2 yaralı
Beşiktaş'ta refüje çıkan otomobil yan yattı: 1' ağır 2 yaralı
Beşiktaş'ta refüje çıkan otomobil yan yattı: 1' ağır 2 yaralı
Beşiktaş'ta refüje çıkan otomobil yan yattı: 1' ağır 2 yaralı
Beşiktaş'ta refüje çıkan otomobil yan yattı: 1' ağır 2 yaralı
Beşiktaş'ta refüje çıkan otomobil yan yattı: 1' ağır 2 yaralı
Beşiktaş'ta refüje çıkan otomobil yan yattı: 1' ağır 2 yaralı
Beşiktaş'ta refüje çıkan otomobil yan yattı: 1' ağır 2 yaralı

Özge Yavuz, Otomobil, Beşiktaş, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta refüje çıkan otomobil yan yattı: 1' ağır 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta refüje çıkan otomobil yan yattı: 1' ağır 2 yaralı - Son Dakika
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