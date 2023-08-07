Beşiktaş'ta Restorana Ateş Açan Saldırganın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Murat DELİKLİTAŞ/ BEŞİKTAŞ'ta, bir restorana rastgele ateş ettikten sonra kaçmaya çalışırken arkasından ateş edilmesi sonucu hayatını kaybeden Sertan Taylan Hayal'in gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili görüntü ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, Hayal'in sokaktan geçenlere aldırış etmeden ateş etmesi görülüyor.

Sinanpaşa Mahallesi Mumcu Bakkal Sokak'ta, 3 Ağustos 01.15 sıralarında meydana gelen olayda, motosikletle restoran önüne gelen iki kişiden yolcu koltuğunda oturan Sertan Taylan Hayal, belinden çıkardığı tabancayla rastgele ateş etmeye başladı. O sırada restoranda yemek yiyen Murat Okaytuğ ile Ömer Atakan Keleş, açılan ateş sonucu yaralandı. Hayal, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçmaya çalışırken, restoran sahibinin yeğeni Hüseyin Baran A. ile restoran çalışanı Serhat E., arkasından tabancayla ateş etti. Sertan Taylan Hayal, kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralanarak motosikletten düştü. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü arkadaşı ile motosikleti olay yerinde bırakarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan Sertan Taylan Hayal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki 90 kamera kaydını toplam 700 saat inceleyen ekipler, şüphelilerin kaçmış olabileceği adreslere baskın düzenledi. İstanbul'un 9 ilçesi ile Tekirdağ 'ın Şarköy ilçesinde gerçekleştirilen baskınlarda, Sertan Taylan Hayal'e ateş ettiği tespit edilen Hüseyin Baran A. ve Serhat E. ile restoran sahibi Cengiz A.'nın yanı sıra yardım ve yataklık yaptıkları öğrenilen biri kadın 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınması için Cinayet Şube Büro Amirliğine götürüldü. Şüphelilerin sorgularında, restorana yapılan silahlı saldırıya karşılık vermek için ateş ettiklerini söyledikleri öğrenilirken Sertan Taylan Hayal'i öldüren kurşunun kimin tabancasından çıktığı belirlenemedi. Kesin sonucun balistik incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

İfadesi alınan restoran sahibi Cengiz A., Sertan ise, 3 ay önce devraldıkları mekanlarına yönelik saldırının, işine son verildikten sonra kendilerinden sürekli para isteyen eski işletmeci tarafından azmettirmesiyle gerçekleşmiş olabileceğini iddia etti. İşyeri tarafından ateş eden, silahı kullandığı öne sürülen şüpheli Serhat E. ve Hüseyin Baran A. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan kişiler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. 3 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı; mahkemeye sevk edilen Serhat E. ve Hüseyin Baran A. tutuklandı. 5 kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.