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BEŞİKTAŞ'TA RESTORANDA YANGIN - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA RESTORANDA YANGIN

31.01.2022 10:39

BEŞİKTAŞ'ta bulunan restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

BEŞİKTAŞ'ta bulunan restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Beşiktaş ve Beyoğlu itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan bir et restoranında saat 09.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde mutfakta yapılan hazırlıklar esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bacayı sarınca yoğun duman oluştu. Çalışanların ihbarıyla olay yerine Beşiktaş ve Beyoğlu itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, sabah olması nedeniyle restoranda müşterinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri de çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Duman tahliye çalışmaları sürüyor.

BEŞİKTAŞ'TA RESTORANDA YANGIN
BEŞİKTAŞ'TA RESTORANDA YANGIN
BEŞİKTAŞ'TA RESTORANDA YANGIN

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Beşiktaş, Beyoğlu, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA RESTORANDA YANGIN - Son Dakika


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