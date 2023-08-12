Beşiktaş'ta Restorasyon Halindeki Yol Yalısında Göçük: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Beşiktaş'ta restorasyon halindeki 3 katlı yol yalısında meydana gelen kısmi çökmede göçük altından ağır yaralı olarak çıkarılan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

2 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Kuruçeşme Mahallesi Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi'nde restorasyon çalışması yürütülen 3 katlı yol yalısının bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Göçük altında kalan 2 kişiden 24 yaşındaki Dursun Bayar, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

STAJYER MİMAR AĞIR YARALI OLARAK ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan ve stajyer mimar olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Atilla Aydın'ı kurtarmak için K-9 köpeğiyle arama yaptı.

HASTANADE HAYATINI KAYBETTİ

Aramalar sonucu ağır yaralı olarak göçükten çıkarılan Aydın, sağlık ekiplerince çevredeki özel hastaneye götürüldü. Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi'ndeki duvar çökmesi olayında yaralanan iki kişiden Dursun Bayar'ın hayati tehlikesi olmayacak şekilde hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi. Göçük altından ağır yaralı olarak çıkarılan Atilla Aydın'ın ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili adli süreç başlatıldığı kaydedildi.