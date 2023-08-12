Beşiktaş'ta Restorasyon Halindeki Yol Yalısında Göçük: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta Restorasyon Halindeki Yol Yalısında Göçük: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 12.08.2023 19:06

Beşiktaş'ta restorasyon halindeki 3 katlı yol yalısında meydana gelen kısmi çökmede göçük altından ağır yaralı olarak çıkarılan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

Beşiktaş'ta restorasyon halindeki 3 katlı yol yalısında meydana gelen kısmi çökmede göçük altından ağır yaralı olarak çıkarılan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

2 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Kuruçeşme Mahallesi Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi'nde restorasyon çalışması yürütülen 3 katlı yol yalısının bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Göçük altında kalan 2 kişiden 24 yaşındaki Dursun Bayar, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

STAJYER MİMAR AĞIR YARALI OLARAK ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan ve stajyer mimar olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Atilla Aydın'ı kurtarmak için K-9 köpeğiyle arama yaptı.

Son Dakika: Beşiktaş'ta göçük meydana gelen binadan yaralı olarak çıkarılan 22 yaşındaki stajyer mimar, hayatını kaybetti

HASTANADE HAYATINI KAYBETTİ

Aramalar sonucu ağır yaralı olarak göçükten çıkarılan Aydın, sağlık ekiplerince çevredeki özel hastaneye götürüldü. Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi'ndeki duvar çökmesi olayında yaralanan iki kişiden Dursun Bayar'ın hayati tehlikesi olmayacak şekilde hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi. Göçük altından ağır yaralı olarak çıkarılan Atilla Aydın'ın ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili adli süreç başlatıldığı kaydedildi.

Mesut Şahin
Emre İliksiz
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR
500

Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Restorasyon Halindeki Yol Yalısında Göçük: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
19:48 Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü karşısında Caner Erkin'in golüyle galip geldi
19:44 Caner Erkin'den ilk maçta şov! Attığı gole kendi de şaşırdı
19:20 Malatya'daki peş peşe depremlerin ardından Ahmet Ercan'dan endişelendiren yorum: Yeni bir yırtılma olabilir
19:16 Malatya'daki peş peşe depremlerin ardından Ahmet Ercan'dan endişelendiren yorum: Yeni bir yırtılma olabilir
19:09 Ne yaptın Ozan! İngiltere'de hattrick yaptı
19:05 İçinden Ronaldo çıktı! Ozan Tufan'dan hattrick
19:02 Beşiktaş'ta Restorasyon Halindeki Yol Yalısında Göçük: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
18:58 Son Dakika: Beşiktaş'ta göçük meydana gelen tarihi bina can aldı! Enkaz altından çıkarılan genç mimar hayatını kaybetti
18:31 Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için görüşmelere başladı
18:27 Son Dakika: Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferini KAP'a bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2023 19:59:20. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Restorasyon Halindeki Yol Yalısında Göçük: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement