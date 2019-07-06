Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta rezidans inşaatında korkutan yangın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Beşiktaş'ta rezidans inşaatında korkutan yangın

26 dakika önce

Beşiktaş'ta rezidans inşaatında korkutan yangın İnşaatta izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktıİSTANBUL - Beşiktaş Zincirlikuyu'da bir rezidans inşaatında izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı.

Beşiktaş'ta rezidans inşaatında korkutan yangın
İnşaatta izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı
İSTANBUL - Beşiktaş Zincirlikuyu'da bir rezidans inşaatında izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay Zincirlikuyu'da bir rezidans inşaatında yaşandı. Binanın giriş kısmında yapılan izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. İzolasyon malzemeleri alev almasıyla bir anda yangın büyüdü. Yangına ilk olarak inşaatta çalışan işçiler müdahale etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin de müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Beşiktaş'ta rezidans inşaatında korkutan yangın
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:37 Kaynak: İHA
Zincirlikuyu, Beşiktaş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ın istediği Narsingh, Feyenoord'a imza attı! Beşiktaş, Cyle Larin'i Zulte Waregem'e kiraladı Beşiktaşlı taraftarlar, Vodafone Park önünde toplanıp yönetime tepki gösterdi Zincirlikuyu'da metrobüs kaza yaptı! Yaralılar var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 02:04:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta rezidans inşaatında korkutan yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]