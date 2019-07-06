Beşiktaş'ta rezidans inşaatında korkutan yangın
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Beşiktaş'ta rezidans inşaatında korkutan yangın İnşaatta izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktıİSTANBUL - Beşiktaş Zincirlikuyu'da bir rezidans inşaatında izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:37 Kaynak: İHA
'ta rezidans inşaatında korkutan yangın
İnşaatta izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı
İSTANBUL - Beşiktaş Zincirlikuyu
'da bir rezidans inşaatında izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay Zincirlikuyu'da bir rezidans inşaatında yaşandı. Binanın giriş kısmında yapılan izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. İzolasyon malzemeleri alev almasıyla bir anda yangın büyüdü. Yangına ilk olarak inşaatta çalışan işçiler müdahale etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin de müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
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