Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma idmanda yer almadı
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Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma idmanda yer almadı

40 dakika önce

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat çalışan siyah-beyazlılarda salonda çalışan Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra Göztepe maçında aldığı darbe nedeniyle ayak bileğinde hematom oluşan Oğuzhan Özyakup idmana katılmadı.

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma idmanda yer almadı, System.String[]

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat çalışan siyah-beyazlılarda salonda çalışan Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra Göztepe maçında aldığı darbe nedeniyle ayak bileğinde hematom oluşan Oğuzhan Özyakup idmana katılmadı. Enzo Roco ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Siyah-beyazlı yönetimin takım bulması için izin verdiği Ricardo Quaresma da idmanda yer almayan bir başka isim oldu.


Kondisyon ve taktik ağırlıklı yapılan çalışma, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas idmanı, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışması yapan futbolcular, yarı sahada taktik idman ve çift kale maç yaparak antrenmanı sonlandırdı.


Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın sabah 10.30'da yapacağı idmanla devam edecek.

Ricardo Quaresma, Abdullah Avcı, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:52 
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