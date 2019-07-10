Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın elmacık kemiğinde kırık
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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın elmacık kemiğinde kırık

1 saat önce

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ın sağ elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın elmacık kemiğinde kırık, System.String[]
Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş, Futbol, Riva, Spor
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ın sağ elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde, antrenman sırasında sakatlanan futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın sağ elmacık kemiğinde kırık meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.
Rıdvan Yılmaz'ın, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından ameliyat edilmesine karar verildiği aktarıldı.
Açıklamada, sakatlık yaşayan Rıdvan'ın yerine kampa Ahmet Gülay'ın dahil edildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:04 Kaynak: AA
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