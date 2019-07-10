Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sakatlandı
1 saat önce
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, genç futbolcu Rıdvan Yılmaz antrenmanda sakatlandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:29 Kaynak: DHA
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş
'ta, genç futbolcu Rıdvan Yılmaz
antrenmanda sakatlandı. Riva Hasan Doğan
Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda, antrenman sırasında sakatlanan 18 yaşındaki Rıdvan Yılmaz'ın sağ elmacık kemiğinde kırık meydana geldi. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, hastanede yapılan tetkiklerin ardından Rıdvan'ın ameliyat edilmesine karar verildiği belirtildi. Rıdvan Yılmaz'ın yerine kampa Ahmet Gülay
'ın dahil edildiği bildirildi.
- İstanbul
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