Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sakatlandı
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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sakatlandı

1 saat önce

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, genç futbolcu Rıdvan Yılmaz antrenmanda sakatlandı.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sakatlandı, System.String[]
Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş, Riva, Spor
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, genç futbolcu Rıdvan Yılmaz antrenmanda sakatlandı.
Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda, antrenman sırasında sakatlanan 18 yaşındaki Rıdvan Yılmaz'ın sağ elmacık kemiğinde kırık meydana geldi. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, hastanede yapılan tetkiklerin ardından Rıdvan'ın ameliyat edilmesine karar verildiği belirtildi. Rıdvan Yılmaz'ın yerine kampa Ahmet Gülay'ın dahil edildiği bildirildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:29 Kaynak: DHA
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