Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan'ın uyluk arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi - Son Dakika

Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan'ın uyluk arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi
01.02.2021 13:42
Beşiktaş Kulübü, dün akşam oynanan Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz'ın sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, dün akşam oynanan Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz'ın sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sağ uyluğunda hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kısmi yırtık (grade 2 strain) tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.
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