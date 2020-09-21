Beşiktaş'ta Rio Ave hazırlıkları sürüyor
UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda perşembe günü sahasında Portekiz ekibi Rio Ave'yi konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda perşembe günü sahasında Portekiz ekibi Rio Ave'yi konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcıları yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla devam eden idman; yarım sahada yapılan üç takımlı turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, Rio Ave maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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