Beşiktaş'ta elektrik kablolarındaki patlamada 2 işçi yaralandı - Son Dakika

BEŞİKTAŞ Bebek 'te Cevdetpaşa Caddesi üzerinde rögar kapağında yapılan çalışma sırasında elektrik kablolarında patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 2 işçiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Bebek'te Cevdetpaşa Caddesi üzerinde rögar kapağı açılarak yapılan çalışma sırasında patlama meydana geldi. Patlamayı görenler durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama sırasında yaralanan 2 işçiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ağır şekilde yaralanan işçi, ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, patlamanın yaşandığı noktada incelemelerde bulundu.

"ANNEME VE BABAMA KAÇIN DİYE BAĞIRDIM"Patlamayı gören Gökhan Kahraman, "Bizim bankada işimiz vardı. Annemi babamı indirdiğim sırada birden patlamaya başladı. Etrafa alevler saçıldı. Anne ve babama arabanın içinden 'kaçın' diye bağırdım. Ama adamı gördüğümüzde alev almış bir şekilde yanıyordu. Hemen koştular adamı yangın söndürme tüpüyle söndürdüler. Adamcağız alev alev yanıyordu. Ancak yangın tüpüyle söndürebildiler." dedi. Kahraman anne ve babasının patlamadan son anda kurtulduğunu da ifade etti.

- İstanbul