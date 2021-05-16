Beşiktaş'ta Rosier canlı yayında Dorukhan Toköz'e sinkaflı küfürler etti - Son Dakika

Beşiktaş'ta Rosier canlı yayında Dorukhan Toköz'e sinkaflı küfürler etti

16.05.2021 22:41

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier, şampiyonluğun ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda sezonu değerlendirdi. Canlı yayın sırasında sürekli araya giren Dorukhan Toköz'e sinirlenen Fransız futbolcu, takım arkadaşına sinkaflı küfürler etti.

Beşiktaş tarihi sezonda şampiyonluğa ulaştı ve 16. kez kupayı müzesine götürdü. Siyah-beyazlılarda Rosier, yayıncı kuruluşta şampiyonluğu değerlendirdi. Tarihi zaferde önemli pay sahiplerinden olan yıldız futbolcunun röportajı sırasında takım arkadaşına ettiği küfürler ise herkesi şaşırttı.

"TARAFTARLARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Şampiyonluk yarışında sezon boyunca asla pes etmediklerini belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Gerçekten ilk kez böyle bir duygu yaşıyoruz. İkimiz zaten ilk kez şampiyon oluyoruz. Takımın çoğunluğu da bizim gibi ilk kez yaşıyor. Rüyada gibiyiz. 3 takımın da şansı vardı ve bu yarıştan biz galip çıktık. Zor günler geçirdik ama pes etmedik. Taraftarın desteği de çok önemliydi. Daha önce böyle bir taraftarla karşılaşmadım. Bu sevgi normal değil, sıra dışı boyutlarda." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTERİM"

Geleceği hakkında da konuşan Rosier, "Benim için de aynı şekilde. Uygun koşullar oluşursa kulüpler anlaşırlarsa Beşiktaş'ta kalmak isterim. Burada çok mutluyum, gayet memnunum" dedi. Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal'la birlikte röportaj veren Rosier, "Oley, oley, oley, oley, şampiyon Beşiktaş!" şeklinde marş söylerken renkli anlar yaşandı.

CANLI YAYINDA OLDUĞUNU UNUTTU

Röportaj sırasında sürekli araya giren Dorukhan Toköz'e sinirlenen Rosier, takım arkadaşına "O...ç..." dedi. Dorukhan'ın özür dilemesine ve uyarılara rağmen canlı yayında olduğunu unutan Fransız yıldızın küfür etmesini kimse engelleyemedi.

Beşiktaş'ta Rosier canlı yayında Dorukhan Toköz'e sinkaflı küfürler etti

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Rosier canlı yayında Dorukhan Toköz'e sinkaflı küfürler etti - Son Dakika Spor


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