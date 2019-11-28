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Beşiktaş'ta Ruiz'in ayak bileğinde, Kartal Kayra'nın adalesinde zorlanma
6 saat önce
Beşiktaş Futbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ile Kartal Kayra Yılmaz'ın kontrolleri yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:28 Kaynak: AA
Beşiktaş Futbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ile Kartal Kayra Yılmaz'ın kontrolleri yapıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Süper Lig'deki İttifak Holding Konyaspor maçında sağ ayak bileğinde ağrı oluşan Ruiz'in muayenesi sonucunda bilek iç yan bağında 2. derece zorlanma tespit edildi.
Genç futbolcu Kartal Kayra Yılmaz'ın ise alt arka baldır adalesinde ağrı şikayeti üzerine yapılan kontroller neticesinde, 1. derece zorlanma belirlendi.
Her iki oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.
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