Beşiktaş'ta rüzgar reklam panosunu yerinden söktü - Son Dakika

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Beşiktaş'ta rüzgar reklam panosunu yerinden söktü
24 dakika önce
İSTANBUL'da tüm gün etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Beşiktaş'ta bir reklam panosu yerinden sökülerek yola devrildi.
İSTANBUL'da tüm gün etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Beşiktaş
'ta bir reklam panosu yerinden sökülerek yola devrildi. O sırada yaya ve araç geçişinin olmaması olası faciayı önledi.
Etiler Akatlar Mahallesi Meydan Caddesi üzerinde 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir reklam panosu, tüm gün etkili olan rüzgara dayanamayarak devrildi. Kaldırıma 5 yerden sabitlenen 10 metre genişliğindeki reklam panosu, taşları da yerden sökerek yola düştü. O sırada yaya ve araç geçişinin olmaması sayesinde olası bir faciadan dönüldü.
Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi alarak panonun devrildiği şeridi trafik geçişine kapattı. Araç geçişleri kontrollü olarak tek şeritten verilmeye başlandı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 08:02 Kaynak: DHA
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