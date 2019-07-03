Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri
27 dakika önce
Beşiktaşlı futbolcular Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:18 Kaynak: AA
Beşiktaşlı futbolcular Atiba Hutchinson
ve Güven Yalçın
, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, detaylı kan tetkikleri yapılan iki futbolcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Rodrigo, 70 milyon euroluk serbest kalma bedelini kendi ödedi
Beşiktaş'ta Atiba ile Güven sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçeli taraftarların bekleyişi hüsranla son buldu
Beşiktaş ve Guimares, Tyler Boyd transferinde el sıkıştı!