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Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri

27 dakika önce

Beşiktaşlı futbolcular Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri, System.String[]
Beşiktaşlı futbolcular Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, detaylı kan tetkikleri yapılan iki futbolcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:18 Kaynak: AA
Atiba Hutchinson, Güven Yalçın, Spor
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