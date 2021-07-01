Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri başladı

Beşiktaş Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi sağlık kontrollerine başlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculardan Necip Uysal, Serdar Saatçı ve Kartal Kayra Yılmaz'ın sağlık kontrolleri Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin ardından tamamlandı.