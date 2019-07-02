Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor

Beşiktaş
'ta yeni sezon öncesinde sağlık kontrolleri devam ediyor.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Acıbadem
Fulya Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollere sol bek Caner Erkin
'in yanı sıra teknik ekip kadrosunda bulunan Şenol Fidan
, Recep Uçar, Orhan Ak, Haluk Güngör, Ekrem Özerk Tufan ve Serdar Keşçi katıldı.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Caner ile teknik ekip; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.