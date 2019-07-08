Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor
2 gün önce
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi 6 futbolcuya daha sağlık kontrolü yapıldı.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:53 Kaynak: DHA
'ta yeni sezon öncesi 6 futbolcuya daha sağlık kontrolü yapıldı.
Siyah-beyazlılarda Jeremain Lens, Domagoj Vida
, Loris Karius
, Adem Ljajic
, Nicolas Isimat Mirin ve Muhayer Oktay özel hastanede sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan oyuncular, ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Beşiktaşlı futbolcuların sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
- İstanbul
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