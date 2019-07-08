Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor
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Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor

32 dakika önce

Beşiktaş Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesinde sağlık kontrolleri devam ediyor.

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor, System.String[]
Beşiktaş Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesinde sağlık kontrolleri devam ediyor.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Fulya Hastanesinde gerçekleştirilen kontrollere Jeremain Lens, Domagoj Vida, Loris Karius, Adem Ljajic, Isimat Mirin ve Muhayer Oktay katıldı.
Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:09 Kaynak: AA
Beşiktaş, Acıbadem, Futbol, Spor
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