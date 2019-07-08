Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor

Beşiktaş Futbol
Takımı'nda yeni sezon öncesinde sağlık kontrolleri devam ediyor.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem
Fulya Hastanesinde gerçekleştirilen kontrollere Jeremain Lens, Domagoj Vida
, Loris Karius
, Adem Ljajic
, Isimat Mirin ve Muhayer Oktay katıldı.
Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.