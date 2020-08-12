Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bugün Georges N'Koudou, Güven Yalçın, Jeremain Lens, Umut Nayir, Necip Uysal, Nicolas Mirin, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.



Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 15:28

Kaynak: DHA

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