Beşiktaş'ta saha çözüm ekibi 2 ayda 51 bin 576 hane ve 530 iş yerini ziyaret etti - Son Dakika

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, belediye olarak Türkiye'de ilk defa bütün komşularıyla yüz yüze iletişimi esas alarak, sorunların yerinde tespiti için bir çalışma ekibi kurduklarını belirterek, 'Saha Çözüm Ekibi ile her evi ve iş yerini ziyaret edeceklerini' ifade etti. Belediyeden yapılan açıklamada, Saha Çözüm Ekibi'nin 2 ayda ilçede 530 iş yeri ve 51 bin 576 haneyi ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinlediği belirtildi.

Beşiktaş'ta yaklaşık 2 ay önce alanında uzman, dinamik bir ekiple vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemek, pandemi sürecinde yalnız olmadıklarını göstermek, belediyenin projelerini anlatmak için kurulan Saha Çözüm Ekibi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kovid-19 önlemleri konusunda son derece titiz davranan ekipler Beşiktaş'ın tüm mahalle ve sokaklarında vatandaşları hem evlerinde hem de iş yerlerinde ziyaret ediyor. Beşiktaş Belediyesi'nin maske, dezenfektan ve Beşiktaş'ın Kent Kültürü Dergisi B+'nın da içinde yer aldığı çantaları vatandaşlara ulaştıran ekipler, vatandaşların sorun ve taleplerini de çözüme kavuşturulmak üzere tek tek not alıyor. Beşiktaş Saha Çözüm Ekibi, bugün itibariyle ilçede 530 iş yeri 51 bin 576 haneyi ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını not aldı.

"YÜRÜMEDİK SOKAK, ÇALMADIK KAPI BIRAKMIYORUZ, BIRAKMAYACAĞIZ"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat çalışmalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaptığımız saha çalışması ülkemizde bir ilk. İlk defa bir belediye ilçe sınırlarındaki bütün evleri ve iş yerlerini ziyaret ediyor. Bu çalışma bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük saha çalışması olarak tarihe geçecek. Söz vermiştik; çalmadık kapı, ziyaret edilmedik iş yeri kalmayacak diye. Sözümüzü tutuyoruz. Beşiktaş'ta sorunlara hızlı ve yerinde çözüm üretebilmek için kurduğumuz Saha Çözüm Ekibi ile iki ay gibi kısa bir sürede 530 iş yeri ve 51 bin 576 haneyi ziyaret ettik. Bütün talepleri, beklentileri tek tek not ettik. En önemlisi bu zorlu pandemi koşullarında komşularımızın yalnız olmadığını ortaya koyduk. Birçok soruna anında çözüm ürettik. Her komşumuz güler yüzle karşılayıp uğurladı bizi. Aynı azim ve kararlılıkla halkımız için çalışmaya, üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz. Yürümedik sokak, çalmadık kapı bırakmadık, bırakmayacağız. Çünkü Beşiktaş'ta Birlikte Varız."