Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta sakatlanan Enzo Roco antrenmana katılmadı
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Beşiktaş'ta sakatlanan Enzo Roco antrenmana katılmadı

39 dakika önce

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda S. Bratislava ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

Beşiktaş'ta sakatlanan Enzo Roco antrenmana katılmadı, System.String[]

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda S. Bratislava ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti. Sağ kasık adalesinde zorlanma meydana gelen Enzo Roco antrenmana katılmadı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.


Antrenmana, sağ kasık adalesinde (adductor longus) grade 1 zorlanma meydana gelen Enzo Roco katılmadı. Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup takımla birlikte çalıştı.


Antrenmanı Başkan Fikret Orman ile Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı da izledi.


Beşiktaş, yarın saat 13.00'te özel uçakla Bratislava'ya gidecek ve son çalışmasını TSİ 20.00'de maçın oynanacağı Narodny Stadyumu'nda yapacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı, antrenman öncesi TSİ 19.30'da basın toplantısı düzenleyecek. - İSTANBUL

Bratislava, Enzo Roco, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:41 Kaynak: İHA
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