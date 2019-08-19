Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta sakatlar kervanına Vida da eklendi
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Beşiktaş'ta sakatlar kervanına Vida da eklendi

1 saat önce

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta ayak bileğinde ağrı hisseden Hırvat stoper Domagoj Vida, bu sabahki antrenmana çıkmadı.

Beşiktaş'ta sakatlar kervanına Vida da eklendi, System.String[]
Beşiktaş'ın Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta ayak bileğinde ağrı hisseden Hırvat stoper Domagoj Vida, bu sabahki antrenmana çıkmadı.
Ligin ikinci haftasında Göztepe'yi ağırlayacak Beşiktaş, bu sabah hazırlıklarına başlarken, 30 yaşındaki Domagoj Vida, sakatlığı nedeniyle çalışmaya katılamadı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sivasspor ile oynanan maç esnasında ayak bilek arka kısmında ağrısı oluşan ancak oyuna devam eden sporcumuz Domagoj Vida ağrı şikayetinin devam etmesi üzerine tedbir amaçlı antrenmana çıkarılmadı. Sporcumuzun kontrol amaçlı MR'ı çekilecek. Durum MR sonucuna göre netlik kazanacak" denildi.


Domagoj Vida, Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:28 Kaynak: DHA
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