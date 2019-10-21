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Beşiktaş'ta sakatların son durumu

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Douglas Santos ve Abdoulay Diaby'in son durumu hakkında açıklamada bulundu.

Beşiktaş'ta sakatların son durumu, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Douglas Santos ve Abdoulay Diaby'in son durumu hakkında açıklamada bulundu.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "MKE Ankaragücü ile oynanan maçta kasık bölgesinde ağrısı olan Burak Yılmaz'ın, ayak bileği zorlanan Douglas Santos'un ve dizinde zorlanması olan Abdoulay Diaby'in yapılan muayeneleri ve çekilen MR'ları sonucunda, Burak Yılmaz'da sağ kasıkta (adductor longus facia) kanama, Douglas Santos'da sağ ayak bileği (ATFL) ve (anterior syndesmos) bağlarında yırtık, Abdoulay Diaby'nin sağ diz iç yan (MCL) bağında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Beşiktaş Spor Kulübü, MKE Ankaragücü, Abdoulay Diaby, Burak Yılmaz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:11 Kaynak: İHA
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