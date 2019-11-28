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Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

7 saat önce

Beşiktaş, Victor Ruiz'in ayak bileğinde, Kartal Kayra Yılmaz'ın ise arka adelesinde zorlanma tespit edildiğini açıklayarak, iki oyuncunun da tedavisine başlandığını duyurdu.

Beşiktaş'ta sakatlık şoku!, System.String[]

Beşiktaş, Victor Ruiz'in ayak bileğinde, Kartal Kayra Yılmaz'ın ise arka adelesinde zorlanma tespit edildiğini açıklayarak, iki oyuncunun da tedavisine başlandığını duyurdu. İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in 3-4 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş'ta 2 oyuncudan kötü haber geldi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada İspanyol futbolcu Victor Ruiz'in Konyaspor maçı sonrası yapılan kontroller ve çekilen MR sonucu ayak bileği iç yan bağında grade 2 zorlanma tespit edildiği aktarıldı. Yapılan tetkiklerin ardından başarılı savunmacının 3-4 hafta forma giyememesi bekleniyor. Bir diğer sakatlığı bulunan oyuncu Kartal Kayra Yılmaz'ın ise MR sonrası soleus kasında grade 1 zorlanma tespit edildiği belirtildi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konyaspor maçında sağ ayak bileğinde ağrı şikayeti olan sporcumuz Victor Ruiz'in yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonucunda ayak bileği iç yan bağında grade 2 zorlanma tespit edilmiştir.

Sporcumuz Kartal Kayra Yılmaz'ın alt arka baldır adalesinde ağrı şikayeti üzerine yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonucunda soleus kasında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Her iki sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

(İHA)

Konyaspor, Beşiktaş, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:40 Kaynak: İHA
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