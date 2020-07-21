Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Boateng ile yollar ayrılıyor...

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile oynadığı maçta, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Kevin- Prince Boateng'in yapılan muayene neticesinde ayak bileğinde ödem tespit edilmiştir. Kevin-Prince Boateng'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



TEŞEKKÜR EDİLİP YOLLAR AYRILACAK



Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakatlanan Boateng forma giyemeyecek. Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralanan yıldız futbolcuya teşekkür edilecek.



