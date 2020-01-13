Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Jeremain Lens açıklaması... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Jeremain Lens açıklaması... - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Jeremain Lens açıklaması...

6 saat önce

Beşiktaş'ta Jeremain Lens şoku yaşanıyor.

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Jeremain Lens açıklaması..., System.String[]

Beşiktaş'ta Jeremain Lens şoku yaşanıyor. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;


"Futbol Takımımızın Antalya kampının son gününde Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Jeremain Lens'in Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre, sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


Lens, Beşiktaş'ın Altınordu ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanmıştı.


İşte 2-2 biten Beşiktaş - Altınordu maçının özet görüntüleri...

Altınordu, Beşiktaş, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:39 
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