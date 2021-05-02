Beşiktaş'ta şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı - Son Dakika

Beşiktaş'ta şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı

02.05.2021 16:39
Beşiktaş'ta şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı, System.String[]

Hatayspor karşısında alınan sezonun en farklı galibiyetiyle şampiyonluk için geri sayıma geçen Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yarın puan kaybetmesi halinde bu hafta şampiyonluğunu ilan edebilir.

Hatayspor karşısında alınan sezonun en farklı galibiyetiyle şampiyonluk için geri sayıma geçen Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yarın puan kaybetmesi halinde bu hafta şampiyonluğunu ilan edebilir. Siyah-beyazılar, ligi şampiyon bitirip Türkiye Kupası'nı da kazanırsa, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çifte kupalı kutlama yapacak.

Süper Lig'in 39. haftasında ligin güçlü takımlarından Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş, 7-0'lık tarihi bir galibiyete imza atarken, rakip kalede de 7 net pozisyondan yararlanamadı. Maç fazlasıyla Fenerbahçe'yle 8, Galatasaray'la da 9 puanlık fark yapan Sergen Yalçın'ın ekibi, şampiyonluk için geri sayıma başladı. Şayet Fenerbahçe, yarın sahasında oynayacağı BB Erzurumspor maçında puan kaybı yaşar ve Beşiktaş da deplasmanda Galatasaray'ı yenerse, siyah-beyazlılar bitime 2 maç kala şampiyonluğunu garantileyecek.

Kupa talebi yok, kutlama planı sonuçlara göre yapılacak

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray'dan derbisinde şampiyonluk kupasını kaldırmak istemesiyle ilgili iddiaları yalanlarken, böyle bir taleplerinin olmadığını açıkladı. Ligi matematiksel olarak zirvede bitirmeyi garantiledikten sonra planlama yapılacağı öğrenilirken, şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili olarak da Türkiye Kupası finali beklenecek. 18 Mayıs'ta İzmir'de oynanacak olan kupa finalinin ardından İstanbul'a dönecek olan Beşiktaş, kutlamaları da bu doğrultuda yapmayı planlıyor. 17 Mayıs'ta bitecek olan sokağa çıkma yasağının ardından, alınacak önlemler doğrultusunda kararnameyi de bekleyen Beşiktaş Yönetimi, bütün hazırlıklarını buna göre yapacak. Siyah-beyazlılar ligi şampiyon bitirmesi durumunda, şampiyonluk kutlamaları, kısıtlamalar konusunda izin verilmesi durumunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk getirilecek.

En yakın rakibinden 17 gol fazla attı

Bu sezon gol yollarındaki etkili görüntüsüyle dikkat çeken Beşiktaş, golcüleri Aboubakar ve Cenk Tosun'un olmadığı haftada ligin en farklı galibiyetine imza atmayı başardı. 37 maçta 85 gol atan ve maç başına 2.3 gol ortalaması yakalayan siyah-beyazlılar, 81 puan toplayarak maç başına 2.19 puan kazanmayı başardı ve zirvedeki yerini aldı. Beşiktaş, kendisinden sonra ligin en golcü ekibi olan Galatasaray'dan 17 gol daha fazla attı.

Sadece Antalyaspor'u yenemedi

Beşiktaş bu sezon karşı karşıya geldiği rakiplerinden yalnızca Antalyaspor'u mağlup edemedi. Akdeniz ekibiyle ligde oynadığı 2 maçtan da 1-1'lik beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, ligdeki kalan 19 rakibi karşısında en az 1 maçta galip gelmeyi başardı. 37 haftada 85 gol atan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, yalnızca 3 maçta gol sevinci yaşayamadı. 4. haftada oynanan Gençlerbirliği ve 32. haftada oynanan Kasımpaşa karşılaşmalarından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, 36. haftada da Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Kara Kartal, bu 3 maç dışında çıktığı 34 maçta 85 kez gol sevinci yaşadı. Gerek ilk yarıda gerekse de ligin ikinci yarısında Antalyaspor karşısında kazanamayan siyah-beyazlılar, 18 Mayıs'ta oynanacak olan Türkiye Kupası Finali'nde rakibi karşısında bu sezonki ilk galibiyetini alarak kupaya uzanmak istiyor.

Sergen Yalçın'ın dokunuşu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, birçok futbolcunun performansını da yükseltti. Bu sezon yaptığı 17 asist ve attığı 5 golle Beşiktaş'ın en önemli silahlarından olan Ghezzal'ın yanı sıra ligde 19 golle krallık yarışında ikinci sırada bulunan Larin, Sergen Yalçın'ın sistemindeki en önemli kozlarından oldu. Geçtiğimiz sezonların aksine, ön libero bölgesi yerine ortada sahada forma giyen Atiba Hutchinson da kariyer rekoru kırdı ve gole en çok katkıda bulunduğu sezonu yaşadı. Rakip fileleri 4 kez sarsan tecrübeli oyuncu, yaptığı 10 asistle de 14 gole direkt katkıda bulundu ve ligdeki birçok oyuncuyu bu anlamda geride bıraktı. Sezon başında Sergen Yalçın'ın kadroda görmeyi çok istediği isimler olan N'Sakala ve Welinton, ilk haftalarda eleştiri oklarının hedefi haline gelirken, iki futbolcu da sezonun geri kalanında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve takımın vazgeçilmez isimleri oldu. - İSTANBUL

Beşiktaş'ta şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı
Beşiktaş'ta şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı
Beşiktaş'ta şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı
Beşiktaş'ta şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı

Sergen Yalçın, Fenerbahçe, Hatayspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı - Son Dakika Spor


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