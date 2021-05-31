Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri bitti

Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ta şampiyonluklarda pay sahibi olan futbolcuların sözleşmeleri sona eriyor. Siyah-beyazlılarda yönetim takımdan ayrılacak futbolcuların çoğuna yeni mukavele önerecek.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Beşiktaş'ta yönetim Aboubakar, Ghezzal, Cenk Tosun, Gökhan Töre, Atiba, Mensah, Dorukhan, Utku, Montero ve Rosier'e yeni sözleşme imzalatmak için görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar, Dorukhan ve Montero dışında kalan futbolcuları takımda tutmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.