Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Şan Ökten anıldı
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Beşiktaş'ta Şan Ökten anıldı

31 dakika önce

Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Şan Ökten, vefatının 32. yılında anıldı.

Beşiktaş'ta Şan Ökten anıldı, System.String[]
Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Şan Ökten, vefatının 32. yılında anıldı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ökten için Kuzguncuk Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi.
Törene Beşiktaş Tarihi ve Müze Danışmanı Zulal Gök, divan kurulu üyeleri ile Ökten'in ailesi ve sevenleri katıldı.
Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:03 Kaynak: AA
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