Beşiktaş'ta Şan Ökten anıldı
31 dakika önce
Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Şan Ökten, vefatının 32. yılında anıldı.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:03 Kaynak: AA
Kulübünün eski yöneticilerinden Şan Ökten, vefatının 32. yılında anıldı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ökten için Kuzguncuk Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi.
Törene Beşiktaş Tarihi ve Müze Danışmanı Zulal Gök, divan kurulu üyeleri ile Ökten'in ailesi ve sevenleri katıldı.
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