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Beşiktaş'ta savunma toparladı! - Son Dakika

Beşiktaş'ta savunma toparladı!

10.02.2022 23:41
Beşiktaş'ta savunma toparladı!

Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi penaltı atışlarıyla eleyen Beşiktaş, boy gösterdiği son 5 resmi karşılaşmada kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi penaltı atışlarıyla eleyen Beşiktaş, boy gösterdiği son 5 resmi karşılaşmada kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 sona eren karşılaşmayı penaltı atışlarında 3-1 kazanarak turu geçti. Bu sonuçla çeyrek finale yükselen kupanın son sahibi, savunmasındaki etkili görüntüsüyle de dikkat çekti. Gol yollarında beklentinin altında kalmasına karşın defansta iyi bir performans ortaya koyan Beşiktaş, lig ve kupada çıktığı son 5 resmi karşılaşmada kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Deplasmanda oynanan ve 2-2 son eren Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından Gaziantep FK ve Karagümrük'ü 1-0 yenen siyah-beyazlılar, ardından Yeni Malatyaspor ile 1-1, Antalyaspor ile de 0-0 berabere kalmıştı. Göztepe karşısında da savunmasını iyi kuran ve geçit vermeyen Beşiktaş, oynadığı son 5 resmi maçta kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Ancak Önder Karaveli'nin ekibi gol yollarında beklentinin altında kalarak bu 5 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırabildi.

(Bozhan Memiş/ İHA)

Beşiktaş'ta savunma toparladı!

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Türkiye Kupası, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta savunma toparladı! - Son Dakika


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