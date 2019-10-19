Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta seçim öncesi 2 aday bir araya geldi
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Beşiktaş'ta seçim öncesi 2 aday bir araya geldi

2 saat önce

Beşiktaş'ta yarın yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylardan Ahmet Nur Çebi, rakibi Serdal Adalı'yı seçim ofisinde ziyaret etti.

Beşiktaş'ta seçim öncesi 2 aday bir araya geldi, System.String[]

Beşiktaş'ta yarın yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylardan Ahmet Nur Çebi, rakibi Serdal Adalı'yı seçim ofisinde ziyaret etti.

Beşiktaş'ta yarın gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde dostluk rüzgarları esti. Birbirlerine rakip olan Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı, seçime saatler kala bugün bir araya geldi. Bu akşam yönetim kurullarını tanıtacak olan iki isimden Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı'nın seçim ofisini ziyaret etti ve Adalı'yla bir araya gelerek bir müddet sohbet etti. İki aday yarınki seçim öncesinde birbirlerine başarı diledi. Çebi ve Adalı'nın, göreve kim gelirse gelsin, Beşiktaş'a destek olmak için sözleştikleri öğrenildi.

(Bozhan Memiş/İHA)

Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:50 Kaynak: İHA
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