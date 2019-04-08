Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Seçim Tarihi Belli Oldu

Beşiktaş'ta Seçim Tarihi Belli Oldu

36 dakika önce

Beşiktaş'ın mayıs ayında yapılması planlanan olağan seçimli genel kurul tarihi belli oldu.

Beşiktaş'ta Seçim Tarihi Belli Oldu, System.String[]
Beşiktaş'ın mayıs ayında yapılması planlanan olağan seçimli genel kurul tarihi belli oldu. 5 Mayıs'ta yapılacak olan seçim, çoğunluk sağlanamazsa 12 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Beşiktaş Kulübü, mayıs ayında yapılacak olan olağan seçimli genel kurulun tarihini belirledi. Siyah-beyazlılar, kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada toplantının 5 Mayıs'ta gerçekleşeceğini, çoğunluğun sağlanmaması durumunda 12 Mayıs'ta çoğunluğa bakılmaksızın seçim yapılacağını açıkladı. Olağan seçimli genel kurul, BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacak.

Siyah-beyazlılarda Başkan Fikret Orman'ın yanı sıra bir diğer başkan adayı Hürser Tekinoktay oldu. Ayrıca Aydoğan Cevahir'in de gerekli imzaları toplaması halinde başkan adayı olması bekleniyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:55 Kaynak: İHA

5 Mayıs, Beşiktaş, Spor
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