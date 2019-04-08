Beşiktaş'ta Seçim Tarihi Belli Oldu
36 dakika önce
Beşiktaş'ın mayıs ayında yapılması planlanan olağan seçimli genel kurul tarihi belli oldu.
Beşiktaş'ın mayıs ayında yapılması planlanan olağan seçimli genel kurul tarihi belli oldu. 5 Mayıs'ta yapılacak olan seçim, çoğunluk sağlanamazsa 12 Mayıs'ta gerçekleşecek.
Beşiktaş Kulübü, mayıs ayında yapılacak olan olağan seçimli genel kurulun tarihini belirledi. Siyah-beyazlılar, kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada toplantının 5 Mayıs'ta gerçekleşeceğini, çoğunluğun sağlanmaması durumunda 12 Mayıs'ta çoğunluğa bakılmaksızın seçim yapılacağını açıkladı. Olağan seçimli genel kurul, BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacak.
Siyah-beyazlılarda Başkan Fikret Orman'ın yanı sıra bir diğer başkan adayı Hürser Tekinoktay oldu. Ayrıca Aydoğan Cevahir'in de gerekli imzaları toplaması halinde başkan adayı olması bekleniyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:55 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ta Seçim Tarihi Belli Oldu
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