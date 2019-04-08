Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Seçimin Tarihi Açıklandı

Beşiktaş'ta Seçimin Tarihi Açıklandı

41 dakika önce

Beşiktaş Kulübü, olağan seçimli genel kurulun 5 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da, birinci toplantıda çoğunluk sağlanmaması halinde ise 12 Mayıs Pazar günü yine aynı saatte yapılacağını açıkladı.

Beşiktaş'ta Seçimin Tarihi Açıklandı, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, olağan seçimli genel kurulun 5 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da, birinci toplantıda çoğunluk sağlanmaması halinde ise 12 Mayıs Pazar günü yine aynı saatte yapılacağını açıkladı. Genel kurul, BJK Akatlar Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 5 Mayıs 2019 Pazar günü saat 10: 30'da Akatlar Mah. Yıldırım Oğuz Göker Cad. Gelincik Sok No: 1 Beşiktaş-İstanbul adresinde bulunan BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 12 Mayıs 2019 Pazar günü aynı gün ve saatte aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:53 Kaynak: DHA

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