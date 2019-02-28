Beşiktaş'ta Şenol Güneş Sezon Sonuna Kadar Devam Edecek Mi?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına getirildiğinin resmen açıklanmasıyla haftalardır süren belirsizlik sona erdi.





Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına getirildiğinin resmen açıklanmasıyla haftalardır süren belirsizlik sona erdi.



Siyah-beyazlı takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Güneş, A Milli Futbol Takımı ile 4 yıllık sözleşme karşılığında anlaşma sağlayınca Beşiktaş camiasında cevabı en çok merak edilen soru da 'şimdi ne olacak' oldu. Beşiktaşlı yöneticiler haftalardır konuşulan olayın artık resmi olarak sonuca ulaştığını ve bundan sonraki sürece yönetim kurulu olarak karar vereceklerini açıkladı. Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunduğunu ve Güneş'in kendilerine 'Sözleşmeyi tamamlayacağım' dediğini söyleyen siyah-beyazlı yöneticiler, "Bu sonraki durumu, başkanımızla beraber yönetim kurulunun alacağı kararlar belirler" diye konuştu.



AHMET KAVALCI: TFF'NİN ŞENOL GÜNEŞ'İ GÖREVLENDİRME YETKİSİ VAR



Şu an için yapılacak bireysel açıklamaların fazla anlamlı olmayacağını ifade eden Beşiktaş Futbol A Takımı Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı ve Genel Sekreter Ürkmezgil ise, "Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Milli Takım için TFF ile sezon sonundan geçerli olmak üzere anlaştığını, diğer yandan bizimle olan sözleşmesini de tamamlayacağını bize iletti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun Mart ayında oynayacağı iki maç için Şenol Güneş'i çağırma yetkisi de var ve bu yetkiyi de kullanabilirler. Açıkçası ne olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama şu anda hemen almış olduğumuz bir karar yok. Bu konu yönetim kurulunda gündeme gelecek ve tartışılacak bir konudur. Bir karar alınacaksa yönetim kurulu olarak alırız" diye konuştu. - İstanbul

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