Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın adayı Samet Aybaba!
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Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın adayı Samet Aybaba!

1 saat önce

Sezon başından bu yana sahaya çıkılan sekiz maç ve alınan galibiyet sayısı sadece bir... Beşiktaş tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaşarken camia çok endişeli. Çünkü kulüp ve saha yönetimi umut vermediği gibi yaşananların kulübü içinden çıkılamayacak bir duruma getirmesinden korkuluyor.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın adayı Samet Aybaba!, System.String[]

Sezon başından bu yana sahaya çıkılan sekiz maç ve alınan galibiyet sayısı sadece bir... Beşiktaş tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaşarken camia çok endişeli. Çünkü kulüp ve saha yönetimi umut vermediği gibi yaşananların kulübü içinden çıkılamayacak bir duruma getirmesinden korkuluyor. 20 Ekim'de yapılacak olağanüstü seçimli kongrede kimlerin aday olacağı merak edilirken, kulislerden çok çarpıcı bilgiler geliyor.


Fikret Orman'ın yönetiminde olan ikinci başkan Serdal Adalı adaylık için çalışmalarına devam ediyor. Adalı'nın, seçim vaadi olarak camianın gönlünde ayrı bir yeri olan ismi getireceği konuşuluyor: Samet Aybaba... Kurmayları birlikte değerlendirmelerini sürdüren Adalı, Aybaba ismine sıcak bakıyor.


TAZMİNAT ENGELİ


İlk etapta değişikliğe karşı olduğu öğrenilen Adalı'nın görüşünü Aybaba ismi değiştirdi. 'Feda dönemi' olarak bilinen 2012-13 sezonunda kısıtlı imkanlarla başarılı olan teknik adamın takıma olumlu hava katacağına inanan tecrübeli yönetici bu seçeneği şimdilik kenarda bekletiyor. Her ne kadar Aybaba ismi destek görse de, Adalı'nın yakın çevresine "Umarım saha sonuçları düzelir ve böyle bir değişikliğe gerek kalmaz" dediği de gelen bilgiler arasında. Öte yandan Abdullah Avcı gönderilmesi halinde yeni yönetime ciddi bir külfet olacak. Senelik 12 milyon liradan 3 yılda 36 milyon lira alacak olan Avcı, eğer gönderilirse bu yılın sonuna kadar alması gereken 12 milyon liranın tamamını tazminat olarak alacak.


ALANYA HAZIRLIĞI


Wolverhampton'a son dakika golüyle yenilen Beşiktaş, ligde yarın Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Wolverhampton maçında bağırsak enfeksiyonu sebebiyle forma giymeyen Diaby ile migren rahatsızlığından dolayı kadrodan çıkarılan N'Koudou dünkü idmanda yer aldı.


DİVAN KURULU ONAYLADI


Beşiktaş'ta imza toplayıp adaylık hakkı kazanan ilk isim İsmail Ünal oldu. Serdar Bilgili döneminde genel sekreterlik yapan ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı olan Ünal, 300 imzayı topladı. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk de İsmail Ünal'ın adaylık için önünde bir engel kalmadığını kendisine yazılı olarak tebliğ etti.


Serdal Adalı, Samet Aybaba, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:21 
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